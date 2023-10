Deliciously Authentic: Indulge in our Pizza Marinara Special

Pizza Marinara is a classic Italian dish that has been enjoyed for centuries. Originating from Naples, this simple yet flavorful pizza is a testament to the rich culinary traditions of Italy. Unlike its more popular cousin, the Margherita, Pizza Marinara does not feature any cheese. Instead, it showcases a vibrant combination of tomatoes, garlic, oregano, and olive oil, creating a taste explosion that is both tangy and aromatic. The name Marinara comes from the Italian word for mariner, as this pizza was a favorite amongst sailors who craved a hearty and satisfying meal while at sea. Today, Pizza Marinara continues to be a beloved choice for pizza enthusiasts around the world, offering a delicious and authentic taste of Italy.

La pizza marinara, come si intuisce già dal nome, ha origine sul mare. Pare infatti che questo piatto sia nato a bordo delle navi commerciali napoletane tra Seicento e Settecento, per sfamare i marinai che dovevano affrontare anche mesi senza toccare terraferma.

Per nutrirsi in mare si utilizzavano quindi ingredienti facilmente reperibili, a basso costo, e che si conservassero a lungo, come: farina, pomodoro in conserva e origano essiccato.

L’evoluzione della pizza marinara è poi stata quella di aggiungere l’aglio fresco per dargli più di sapore.

Alla pizza marinara venivano spesso aggiunte acciughe e alici sott’olio o rimasugli di altri piccoli pesci.



Contrariamente a quanto ci si possa aspettare, la pizza marinara non è stata però la prima nella storia dell’origine della pizza, ma è sicuramente nata prima della celebre pizza Margherita.

La prima fu quella inventata da Mastu Nicola (Maestro Nicola), considerato il primo pizzaiolo napoletano, che nel Seicento era solito condire un disco di pasta con sugna, formaggi e ciccioli di maiale. Questa prima pizza è quindi la cosiddetta pizza Mastunicola.

La pizzeria dove si può fare la degustazione di pizza marinara

C’è addirittura chi, da un grande amore per questa pizza, ne ha fatto il suo cavallo di battaglia, dedicandole in menù addirittura una carta solo con pizze marinare.

Si tratta del maestro pizzaiolo Guglielmo Vuolo che, insieme al figlio Enrico, nel 2018 si è traferito da Napoli a Verona, dove ha aperto la sua omonima pizzeria.

Il segreto per la marinara, dice il Maestro, sono principalmente i prodotti che si scelgono, a cominciare dai «pomodori, che cambiano molto di gusto l’uno dall’altro e che essendo i protagonisti, esprimono la loro massima espressione nella pizza marinara».

Nella pizzeria di Verona Guglielmo e Enrico Vuolo si può infatti fare una vera e propria degustazione di questa iconica pizza, ordinando dal menù l’“Assoluto di marinara”, una speciale pizza divisa in 4 parti, ognuna con un pomodoro diverso come protagonista assoluto: San Marzano passato, Fiascone, Piennolo del Vesuvio in salsa e Colbarino.

I 4 consigli di Guglielmo Vuolo per fare la pizza marinara

1 Il pomodoro fa la differenza (e anche il resto)

Oltre ad avere una cura quasi maniacale nella scelta del pomodoro, è importante scegliere con altrettanta cura gli altri ingredienti.

Per l’origano Guglielmo Vuolo utilizza principalmente quello di Tramonti che cresce sulle colline della Costiera Amalfitana, beneficiando della brezza marina e del suolo di pietra pomice, che si traduce poi in un sapore salino e minerale.



Anche la scelta dell’aglio è fondamentale, Guglielmo Vuolo ci svela di usare sempre l’aglio dell’Ufita perché ha un’anima più gentile e rimane più digeribile.

Il basilico è a scelta, ma il Maestro preferisce metterlo sempre in modo che possa profumare ancora di più questa pizza così semplice.

2 Mettere l’aglio al centro

Sempre sull’aglio, bisogna fare la massima attenzion: c’è chi lo trita fresco e lo sparge su tutta la pizza o c’è chi lo taglia in pezzetti. Il segreto, per il maestro Vuolo è quello di schiacciarlo leggermente e metterlo al centro, in questo modo durante la cottura sprigionerà tutto il suo aroma e si potrà decidere poi se mangiarlo oppure toglierlo.

4 Impasto ben idratato

Un accorgimento fondamentale della pizza marinara è nel non far seccare il pomodoro. Per questo è bene che l’impasto sia bene idratato, in modo che non assorba troppo il pomodoro in cottura.

3 Aggiungere pomodoro a metà cottura

Un trucco per non far seccare troppo il pomodoro durante la cottura può essere quello di aggiungere altro pomodoro e un filo di olio a metà cottura.

Ricetta dell’impasto della pizza con 24 ore di lievitazione

Guglielmo Vuolo ci consiglia questa sua ricetta per fare una pizza in modo semplice a casa.

Ingredienti

1 L di acqua



50 g sale



0,5 g di lievito di birra fresco



1,5 kg di farina 260 w

Procedimento

Impastare gli ingredienti la sera prima di infornare la pizza e mettere l’impasto ottenuto in una ciotola a riposare tutta la notte a temperatura ambiente con un canovaccio umido.

Al mattino mettere l’impasto in frigo e lasciarlo a riposo tutto il giorno, sempre con un canovaccio inumidito.

Alla sera rimettere l’impasto a temperatura ambiente e lasciarlo riposare per almeno mezz’ora, poi stenderlo in teglia e lasciarlo “respirare” per 10 minuti.

A quel punto condire con ingredienti a piacere e cuocere in forno a 200 gradi per qualche minuto, fino a cottura. Se volete fare la pizza alla marinara, ricordatevi di aprire a metà cottura per aggiungere ancora del pomodoro.

FAQ

What is a Pizza Marinara?

A Pizza Marinara is a traditional Neapolitan pizza that typically consists of a thin crust topped with tomato sauce, garlic, oregano, and sometimes a drizzle of olive oil. It does not include cheese or any other toppings.

Where does the name Pizza Marinara come from?

The name Pizza Marinara comes from the Italian word marinaro, which means sailor. It is believed that this pizza was originally made by sailors in Naples, Italy, using the basic ingredients they had on board their ships.

Can I add cheese to a Pizza Marinara?

Traditionally, a Pizza Marinara does not include cheese. However, some variations or personal preferences may include a sprinkle of grated Parmesan or mozzarella. But it is important to note that adding cheese to a Marinara pizza goes against the traditional recipe.

What makes a Pizza Marinara different from a Margherita pizza?

The main difference between a Pizza Marinara and a Margherita pizza is the absence of cheese in the Marinara. While both pizzas share similar basic ingredients of tomato sauce and oregano, a Margherita pizza also includes mozzarella cheese and fresh basil.

Are there any variations of the Pizza Marinara?

Although the traditional Pizza Marinara does not include any additional toppings, some variations may include ingredients like anchovies, olives, or capers. However, it is important to note that these variations deviate from the traditional recipe and are not considered authentic Marinara pizzas.

